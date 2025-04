URGENTE: Alexandre Moraes ordena prisão de ex-presidente Collor

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou nesta quinta-feira (24) a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello.

A decisão ocorreu após a rejeição de recursos apresentados pela defesa do político, que tentava anular a condenação a 8 anos e 10 meses de prisão em regime fechado, definida em 2023 no âmbito da Operação Lava Jato.