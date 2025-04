AGORA: Homem passa mal e morre durante jogo entre amigos

Uma partida de futebol amador no centro esportivo Be Strong, localizado no Conjunto Mariana, zona Leste de Manaus, terminou em tragédia na noite desta Quarta-feira (24).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um homem, cuja identidade ainda não foi divulgada pelas autoridades, desmaiou em campo e, apesar dos esforços de populares e do acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), não resistiu e veio a óbito no local.