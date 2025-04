Banco de Sangue de São José faz apelo por doações

O Banco de Sangue de São José dos Campos está enfrentando uma queda expressiva nos estoques e realiza uma campanha emergencial para aumentar o número de doações. De acordo com o coordenador de captação, Paulo Pontes, o feriado prolongado provocou uma baixa significativa na coleta, especialmente nos dias 18 e 21 de abril, o que compromete o abastecimento dos hospitais da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

“Os hemocentros não funcionam durante os feriados, mas as transfusões continuam – e, em muitos casos, até aumentam, devido ao maior número de acidentes nas estradas”, explicou Paulo. O serviço atende os principais hospitais do Vale do Paraíba e realiza, em média, 3,5 mil transfusões por mês.