Antes de tomar açaí envenenado, mulher recebeu presente anônimo

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte investiga a morte de Yohana Maitê Filgueira Costa, de 8 meses, e a internação em estado grave de Geisa, sua parente.

As duas consumiram um açaí com granola entregue por um motociclista não identificado no dia 14 de abril. O caso, tratado como possível envenenamento, ocorreu em Natal, mas foi denunciado à polícia apenas após orientação médica.