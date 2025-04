Servidores de Jacareí podem cruzar os braços nas próximas horas

Em assembleia realizada na última terça-feira (22), os servidores municipais de Jacareí aprovaram o início de uma greve no serviço público. A decisão foi motivada pela insatisfação da categoria com a condução da primeira Campanha Salarial da gestão do prefeito Celso Florêncio (PL).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, a principal crítica recai sobre a ausência de diálogo direto com o chefe do Executivo, que teria enviado apenas representantes às negociações. Após a rejeição da proposta salarial apresentada pela administração, o prefeito optou por encaminhar o projeto de reajuste à Câmara Municipal, sem retomar as tratativas com os trabalhadores.