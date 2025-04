Que susto! Bueiro explode, mas mãe e filho escapam por um triz

Uma mãe e seus dois filhos viveram momentos de terror e sorte nesta quinta-feira (24) em Poughkeepsie, cidade do estado de Nova York (EUA).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Enquanto caminhava pela calçada empurrando um carrinho de bebê, ela passou por um bueiro que explodiu segundos depois, espalhando destroços pelo local. O susto, registrado por câmeras de segurança, viralizou nas redes sociais.