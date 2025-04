Ilhabela estuda controle de acesso de turistas; entenda

O prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, revelou durante entrevista à Record Vale que o município já iniciou estudos para implementar um controle de entrada de veículos e turistas na cidade. A medida ganha destaque após o forte impacto causado pelo feriado prolongado, que levou milhares de visitantes à ilha e gerou congestionamentos recordes.

“Ilhabela é diferente das cidades do continente. Somos uma ilha, com uma única porta de entrada. Precisamos discutir com a sociedade qual é o limite que conseguimos suportar sem comprometer a mobilidade, os serviços e a qualidade de vida”, afirmou o prefeito.