Briga em ferro-velho termina com homem espancado

Um homem ainda não identificado foi brutalmente agredido na manhã desta quinta-feira (24) em um ferro-velho localizado na Rua Della Mari, região da baixada do bairro Tarumã, em Campo Grande (MS).

Testemunhas relataram que ele foi atacado por ao menos três indivíduos, que utilizaram pedaços de madeira, pedras, socos e chutes. Após a agressão, o homem foi arrastado para o meio da rua, onde ficou inconsciente.