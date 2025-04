Policial entra na casa errada, atira e mata cachorro de família

Um erro durante a execução de um mandado judicial terminou em tragédia para uma família do bairro Jaqueline, na região Norte de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (24).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Três policiais civis invadiram o endereço equivocado por volta das 3h e, ao serem surpreendidos por cães no quintal, atiraram e mataram um pastor alemão. Os moradores, acordados com gritos e disparos, acusam os agentes de ação precipitada e exigem responsabilização.