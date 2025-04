'Erro fatal' tira a vida de cuidador após ataque de tigre

Um erro durante a rotina de cuidados a animais selvagens terminou em tragédia no Zoológico de Mariupol, na Ucrânia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na última semana, Alexey Melnikov, tratador experiente, foi morto por uma tigresa branca de Bengala enquanto alimentava os felinos.