VÍDEO: Pitbull pula portão e avança em shitzu; veja o desfecho

Um susto seguido de ação rápida marcou a tarde de 12 de abril em uma rua residencial de São Paulo. Enquanto passeava com Lindinho, seu shih tzu, o tutor Tiago Gamarra foi surpreendido por um pitbull que saltou um portão de 3 metros de altura em direção ao cão menor.

As câmeras de segurança registraram o momento de tensão, que terminou sem feridos graves graças à intervenção ágil de Tiago.