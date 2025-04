VÍDEO: Botijão pega fogo na cozinha da escola e assusta

Um susto tomou conta da Escola Estadual Geraldo de Andrade Vilela, em Carmo do Rio Claro (MG), na tarde da última terça-feira (22).

Durante a troca de um botijão de gás na cozinha do local, um vazamento do combustível entrou em contato com o fogo de um dos fogões ainda acesos, provocando um princípio de incêndio. Funcionários agiram rápido e, usando seis extintores, conseguiram conter as chamas antes que se espalhassem.