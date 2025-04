Menina com suspeita de apendicite tem revelação surpreendente

Uma adolescente norte-americana de 15 anos chegou a um hospital com fortes dores abdominais, náuseas e perda de apetite — sintomas típicos de apendicite.

O desfecho, porém, surpreendeu até os médicos: em vez de uma inflamação no apêndice, ela tinha o órgão infestado por oxiúros, vermes intestinais comuns em crianças e jovens, mas raramente associados a quadros graves.