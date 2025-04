Tentou invadir casa, e fez ato obsceno na frente da vítima

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao ser surpreendido pelos gritos da dona da casa, praticou masturbação em frente às lentes do circuito de vigilância.

De acordo com as imagens, o invasor não conseguiu entrar no imóvel, mas permaneceu no quintal mesmo após a reação da moradora.

Ele teria retirado uma peça íntima do varal e realizado o ato sexual explicitamente, como se desafiasse as câmeras. A Polícia Militar foi acionada e analisa as filmagens para identificar o suspeito.