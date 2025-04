VÍDEO: Alexa 'conversa' com cachorrinho e viraliza

Quem tem um pet em casa sabe: os latidos podem virar um desafio diário. Foi pensando nisso que um tutor decidiu apelar para a tecnologia para tentar acalmar Matilda, sua cachorrinha barulhenta.

A solução? Programar a assistente virtual Alexa para interagir com a peluda sempre que ela reagisse a barulhos da rua. O resultado? Uma série de diálogos inusitados entre a máquina e a dog, que conquistou a internet nesta semana.