Por ciúme da mãe, padrasto tira a vida da jovem Heloysa

De acordo com depoimentos à polícia, o padrasto da vítima, Benedito Anunciação Santana, de 40 anos, teria estrangulado a adolescente após uma discussão com a mãe dela, sua companheira.

O filho de Benedito, de 18 anos, confessou participação no planejamento do crime e revelou que o motivo foi uma suposta traição envolvendo mensagens trocadas entre a mãe de Heloysa e seu ex-marido.

O caso começou a se desenhar quando o filho de Benedito relatou à polícia que o pai, após descobrir as mensagens, agrediu brutalmente a companheira durante uma briga.

O casal estava junto há seis meses. Em seguida, os suspeitos teriam sequestrado Heloysa no carro da família, um HB20 branco, usado para levá-la até a região do Ribeirão do Lipa. Imagens do sistema VigiaMais MT flagraram o trajeto do veículo, que foi roubado durante a ação.