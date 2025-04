DEIC de Taubaté prende membro do PCC que estava foragido

A DEIC (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, em uma operação de inteligência policial, capturou um integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) que estava foragido do sistema prisional desde março deste ano.

O indivíduo, conhecido pelo apelido de "Irmão Leitão", foi localizado em uma residência no bairro Parque 3 Marias, em uma área de difícil acesso, onde veículos bloqueavam a entrada. Agentes do GOE (Grupo de Operações Especiais) realizaram a abordagem e efetuaram a prisão sem resistência.