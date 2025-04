Gabriela lutou pela vida, mas não resistiu e gerou comoção

Gabriela Barbosa, de 23 anos, faleceu na tarde desta quinta-feira (24) em decorrência de morte encefálica, conforme atestado pela equipe médica que acompanhava seu quadro.

A informação, confirmada por familiares, causou comoção entre amigos, parentes e conhecidos que acompanhavam, há semanas, sua batalha pela vida.