Ameaçou matar a ex caso arrumasse outro e foi preso

Nesta quinta-feira (24), a Polícia Civil de Alagoas cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de 27 anos, acusado de ameaçar de morte a ex-companheira caso ela iniciasse um novo relacionamento.

A ação foi coordenada pela delegada Daniella Andrade, da Delegacia Regional de Santana do Ipanema, e reforça o combate à violência doméstica na região.