São José inicia intertemporada com reapresentação de atletas

O São José deu início à sua intertemporada nesta quinta-feira (24), abrindo oficialmente os trabalhos com foco total na disputa da Copa Paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O pontapé inicial foi dado com uma bateria de avaliações físicas realizadas no Estádio Martins Pereira, conduzidas pelos profissionais do Núcleo Integrado de Saúde e Performance do clube.