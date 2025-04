Família do crime ‘vendia’ terrenos de outros em golpes no Vale 

A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (24), uma operação contra uma quadrilha especializada em estelionato que atuava em diversas cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte de São Paulo. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em São José dos Campos, onde a organização criminosa teria base.

Segundo as investigações, membros de duas famílias estão entre os principais suspeitos de integrar o grupo, que vendia terrenos sem qualquer autorização ou vínculo legal com os proprietários. Os criminosos se passavam por corretores ou donos dos imóveis, colocando placas de venda em terrenos desocupados, muitas vezes com contatos e chaves PIX impressos, enganando compradores desavisados.