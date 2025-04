PRF acha filho que fugiu e protagoniza reencontro com pai no Vale

Um jovem que fugiu de casa foi encontrado na rodovia Presidente Dutra, no trecho do Vale do Paraíba, por equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal), na noite de quarta-feira (23). Os policiais protagonizaram o reencontro emocionante do filho com o pai.

Segundo a PRF, na noite de quarta, por volta das 19h30, equipe da PRF em Aparecida recebeu informação pela Central de Comando e Controle Regional de um pai que procurava seu filho que havia fugido de carro rumo ao Rio de Janeiro, pela Via Dutra.