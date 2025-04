Sérgio sanciona aumento do auxílio-saúde para servidor da Câmara

O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), sancionou a lei que amplia o valor do auxílio-saúde pago aos servidores da Câmara e aos dependentes deles. Sem vetos, o texto foi publicado na edição dessa quinta-feira (24) do diário oficial do município.

De autoria da Mesa Diretora da Câmara, o projeto havia sido aprovado por unanimidade pelos vereadores esse mês. Segundo a proposta, que foi apresentada no mês passado, o gasto adicional esse ano seria de R$ 335 mil, considerando apenas o período de março a dezembro.