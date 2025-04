Pai que matou filho em Ubatuba diz que ele agrediu mãe e criança

O pai de 63 anos que matou o próprio filho de 38 anos, com golpes de faca, disse aos policiais que o filho havia agredido verbalmente a mãe e fisicamente uma criança, sobrinho do agressor e neto do idoso. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (24), em Ubatuba.

Fábio Pereira Rodovalho foi morto a facadas desferidas pelo próprio pai, que alegou legítima defesa. Em depoimento preliminar à polícia, Elesbão Rodovalho disse que o filho chegou em casa alterado pelo uso de drogas, agredindo a mãe e o sobrinho e depois batendo no pai, que o esfaqueou para se defender.