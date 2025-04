São Luiz do Paraitinga recebe 1ª sirene contra inundações em SP

Capivari, no interior paulista, também contará com uma sirene com sistema de telemetria de rios, nos mesmos moldes do equipamento instalado em São Luiz do Paraitinga, ampliando a capacidade de resposta do Estado em casos de cheias.

Prevenção e resposta mais rápida

Com a expansão do sistema, o Governo de São Paulo reforça sua estratégia de prevenção a desastres naturais. Atualmente, o estado conta com três sirenes sonoras instaladas em Franco da Rocha, São Sebastião e Guarujá – voltadas especialmente para áreas com histórico de deslizamentos e integradas ao Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC) para chuvas intensas.