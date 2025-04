Viaduto da CTI: suspensa há 8 meses, obra não será retomada agora

"A Prefeitura destaca que as obras realizadas contemplaram o primeiro trecho do viaduto, onde foram realizados todos os serviços necessários para a recuperação da estrutura, o que equivale a 33,74% do total da obra. Em vistoria realizada no restante da estrutura foi constatado que não há risco estrutural, visto que os pontos que apresentavam maior grau de degradação foram recuperados durante os serviços executados no primeiro trecho", concluiu a Prefeitura.

A obra, que teve início no dia 14 de maio do ano passado e está suspensa desde agosto, iria custar inicialmente R$ 2,643 milhões, sendo R$ 1,5 milhão do governo estadual e R$ 1,143 milhão do município. O prazo para execução é de 180 dias, sem contar o tempo da paralisação dos serviços. Pelo trabalho executado até a suspensão, a Jatobeton recebeu R$ 255 mil até agora.