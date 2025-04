Vídeo mostra captura da onça-pintada que matou caseiro Jorginho

Um vídeo divulgado pela Polícia Militar Ambiental mostra a captura da onça-pintada apontada como a responsável pela morte de um caseiro no interior do Mato Grosso do Sul. O animal foi capturado no Pantanal.

A onça é um macho, de 94 quilos, que estava sendo perseguido por um grupo de sete pessoas: um pesquisador, dois guias e quatro policiais militares ambientais. Após a captura, o animal foi encaminhado para o CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) de Campo Grande.