Vídeo feito por IA mostra encontro entre papa Francisco e Jesus

Viralizou nesta quinta-feira (24), em todo o mundo, vídeo feito por inteligência artificial que mostra um encontro emocionante entre o papa Francisco e Jesus Cristo. No conteúdo, o último pontífice aparece tirando selfie com Jesus, transformando água em vinho e sobrevoando as nuvens do céu.

Em determinado trecho, Nossa Senhora também aparece e se junta à reunião. Nos comentários, os fiéis aprovaram o vídeo e se emocionaram ao ver as duas figuras juntas.