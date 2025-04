Caixão com manchas de sangue e sem corpo é encontrado em matagal

Um caixão foi encontrado por um transeunte em um matagal localizado no bairro Bauxita, em Ouro Preto (MG), na manhã desta quinta-feira (24). A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local.

De acordo com a corporação, o caixão foi retirado do matagal e mantido no local até a chegada da Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação do caso. O objeto não continha nenhum corpo, mas apresentava manchas de sangue secas em seu interior.