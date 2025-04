Bebê morre e mulher fica em estado grave após consumo de açaí

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte investiga um caso ocorrido em Natal, envolvendo a morte de uma bebê de oito meses e a internação grave de uma mulher de 50 anos, após o consumo de açaí. O incidente, que aconteceu na semana passada, levantou suspeitas de envenenamento.

As vítimas, residentes do bairro Felipe Camarão, na zona oeste de Natal, adoeceram após receberem e consumirem açaí e granola entregues por um motoboy em 14 de abril.