Vídeo flagra caminhão desgovernado atingindo casas em Taubaté

Um vídeo mostra o momento em que um caminhão que presta serviços para a Sabesp atingiu três casas após perder o controle da direção em Taubaté, na manhã desta quinta-feira (24). O acidente aconteceu na avenida Olmira Ortiz Patto, no bairro Jardim Liete. Ninguém ficou ferido.

O veículo subia a rua quando perdeu potência. Segundo informações, o motorista acionou o freio, mas o sistema não funcionou. Com três ocupantes, o caminhão ficou desgovernado e desceu de ré cerca de 400 metros. Na descida, atingiu muros e garagens de três residências, mas não as áreas internas dos imóveis.