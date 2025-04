Meninas do São José visitam o Santo André pela LBF

As meninas do São José Basketball visitam o Santo André na noite desta sexta-feira (25), a partir das 19h30, no Parque Celso Daniel, no Grande ABC. Esse jogo vale pelo primeiro turno da edição 2024/2025 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

Na rodada passada, em casa, as joseenses venceram o Maringá com tranquilidade por 91 a 71. Mas, o jogo anterior foi contra um dos últimos colocados do torneio e, agora, será contra uma das rivais mais tradicionais, embora faça uma campanha irregular.