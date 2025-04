Taubaté confirma 1ª morte por febre amarela; vítima tem 68 anos

A Prefeitura de Taubaté confirmou a primeira morte por febre amarela na cidade. A vítima é um homem de 68 anos do bairro Pedra Grande. O caso foi notificado pela Vigilância Epidemiológica e confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz. O paciente, que trabalhava na zona rural, não havia sido vacinado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Em Taubaté, os últimos três casos positivos da doença haviam sido identificados em 2018, com registro de um óbito e três casos de primatas infectados registrados no mesmo ano.