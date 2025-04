Menina de 2 anos morre 9 dias após passar mal em aniversário

A pequena Helena Tavares Andrade, de apenas 2 anos, faleceu na noite de quarta-feira (23), após permanecer nove dias internada em estado grave, em Goiânia (GO). Ela estava internada desde o aniversário, celebrado em 15 de abril, em Mineiros (GO), quando ela sofreu uma convulsão repentina durante a comemoração.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações da família, Helena foi socorrida imediatamente e levada a uma unidade hospitalar, onde apresentou uma parada respiratória. O quadro evoluiu rapidamente para uma encefalite (inflamação no cérebro) e a menina precisou ser transferida com urgência para a capital goiana.