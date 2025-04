‘Alma lavada’, diz mãe de estudante da USP após morte de suspeito

A mãe da estudante Bruna Oliveira da Silva, 28 anos, encontrada morta na última quinta-feira (17) na zona leste de São Paulo, afirmou ao portal Metrópoles que a sua alma “está lavada” após o suspeito de ter matado a sua filha ter sido encontrado morto na noite dessa quarta-feira (23/4), na Avenida Morumbi, na zona oeste da capital.

Simone da Silva soube nesta manhã que a Polícia Civil havia encontrado o corpo de Esteliano José Madureira, de 43 anos, envolto em uma lona azul com as pernas atadas. De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi baleado na nuca e esfaqueado mais de 10 vezes, no tronco, no tórax, no abdômen, na nuca e na região anal. Pela quantidade e natureza das lesões, a polícia entende que a morte se deu de forma dolorosa, com emprego de tortura.