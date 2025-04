Homem entra em atacadista, mata a ex a tiros e depois se mata

Na manhã desta quinta-feira (24), um homem de 62 anos entrou armado em um atacadista localizado na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia, e matou a tiros uma funcionária de 61 anos. Em seguida, ele tirou a própria vida dentro do estabelecimento.

De acordo com a Polícia Militar, o autor do crime era ex-marido da vítima. O caso está sendo tratado como feminicídio seguido de suicídio.