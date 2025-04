Padre que virou meme por bênção com filtros na web morre em MG

O corpo do padre Luiz César Moraes, que morreu na última terça-feira (22), aos 73 anos, foi sepultado na manhã de quarta-feira (23), em Itajubá, no sul de Minas Gerais. Ele foi encontrado sem vida na casa onde morava. A causa da morte não foi divulgada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O religioso viralizou na internet durante a pandemia da Covid-19. Ao fazer lives em seu perfil no Facebook, o padre utilizou filtros divertidos durante a gravação. Ele, no entanto, não sabia que as imagens estavam aparecendo durante a transmissão de uma bênção on-line.