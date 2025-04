Cantora que participou do The Voice Kids morre aos 17 anos de AVC

A jovem cantora Karen Silva, que brilhou no The Voice Kids em 2020, morreu vítima de um AVC hemorrágico aos 17 anos. Ela estava internada há dias em um hospital de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e teve a morte confirmada pela assessoria de imprensa, na manhã desta quinta-feira (24).

"Karen encantou o Brasil com sua voz potente e presença marcante ainda na infância, quando participou do 'The voice kids' em 2020. Desde então, seguiu trilhando uma trajetória luminosa, unindo talento, carisma e representatividade em cada passo. Mais do que uma artista promissora, Karen foi um símbolo de empoderamento, especialmente para meninas negras que encontraram nela inspiração e força para sonhar. Sua música, sua mensagem e sua alegria deixam marcas profundas em todos que a conheceram e acompanharam sua jornada", diz o texto do comunicado oficial.