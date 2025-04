Suspeito de matar estudante da USP é encontrado morto em SP

O principal suspeito de matar a estudante da USP Bruna Oliveira da Silva foi encontrado morto na noite de quarta-feira (23) em São Paulo, segundo informações divulgadas pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) nesta quinta-feira (24).

O corpo de Esteliano José Madureira estava coberto por uma lona azul na Avenida Morumbi, zona oeste da cidade. Com tiros na nuca e mais de dez lesões pelo corpo, o suspeito tinha sinais de tortura e estava com as pernas amarradas por um pano branco e vermelho.