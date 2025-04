URGENTE: Homem é morto após troca de tiros com a PM em São José

O delegado responsável reconheceu a legítima defesa dos policiais e o estrito cumprimento do dever legal. A autoridade policial descartou, no momento, indiciamento ou prisão em flagrante dos envolvidos, ressalvando a possibilidade de revisão por parte do Ministério Público. “Não há nada que indique ilícito cometido pelos policiais militares”, consta no BO.

A vítima fatal usava luvas, o que impediu a coleta de material para o exame residuográfico.