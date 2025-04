Servidor do Vale registra BO após ofensas de mãe de paciente

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A mãe de uma paciente teria ofendido o motorista do transporte municipal com xingamentos e ameaças após a demora no retorno da filha. A Polícia Civil investiga o caso com base em relatos e possíveis áudios enviados à vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista, de 47 anos, relatou que é servidor público e responsável pelo transporte de pacientes da Secretaria de Saúde de Caçapava. Na manhã do dia 17 de abril, ele iniciou o trajeto com sete pacientes e cinco acompanhantes para atendimentos em hospitais da região, incluindo o Hospital Frei Galvão, em Guaratinguetá.

Por volta das 13h, a mãe de uma das pacientes começou a enviar mensagens e áudios e a fazer ligações com tom agressivo ao motorista, exigindo o retorno imediato da filha, dizendo coisa como: “minha filha está sem comer até essa hora… minha filha não foi passear”.

Ao retornar com os pacientes para Caçapava, por volta das 14h30, o veículo parou no Postão de Saúde. No local, a mãe aguardava a filha e, segundo o motorista, começou a ofendê-lo verbalmente com expressões como: “você vai se ferrar”, “vou denunciar e acabar com sua vida” e “seu vagabundo”.