PM é baleado por acidente enquanto entrava em viatura em São José

Um policial militar foi baleado durante serviço em São José dos Campos. Ele foi socorrido na madrugada de quarta-feira (24), após ser atingido por um disparo acidental. O caso ocorreu na avenida Santo Antônio do Alto, no distrito de Eugênio de Melo, zona leste da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O tiro foi disparado por acidente no momento em que o policial entrava no veículo. Ele foi socorrido imediatamente pelos colegas de patrulhamento e levado ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.