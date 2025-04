Operação da PM em São José prende 7 e apreende 3,5 kg de drogas

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo a PM, a operação visou o “aumento da sensação de segurança e da tranquilidade da população de São José”, através da realização de “ações de saturação e visibilidade, pontos de bloqueio de trânsito e combate aos crimes em geral, com direcionamentos estratégicos e incisivos ao tráfico de drogas e recaptura de procurados da Justiça, bem como ações de fiscalização de trânsito e fiscalização em estabelecimentos comerciais”.

Os policiais encerraram a operação realizando 41 pontos de visibilidade, cinco pontos de bloqueio, com 132 pessoas abordadas, 26 carros fiscalizados (2 recolhidos), 58 motocicletas fiscalizadas (2 recolhidas), 47 autuações de trânsito e um estabelecimento de vendas de peças veicular autuado.

Dois procurados da Justiça foram recapturados e cinco pessoas presas em flagrantes, sendo dois pela Polícia Rodoviária Federal, pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo (veículo produto de roubo), com dois presos. E outros dois flagrantes por tráfico de drogas, sendo um da Rota, com dois presos, e outro do 3° Baep, com um homem preso. Foram apreendidos 0,315 kg de cocaína e 3,235 kg de maconha, em ambas as ocorrências.