Ex é condenado a 31 anos de prisão após matar médica do Vale

Justiça para a médica Thalita da Cruz Fernandes, de Guaratinguetá, morta pelo namorado aos 28 anos, em 2023. Isso porque o acusado pelo crime foi condenado a 31 anos e seis meses de prisão nesta semana pelo crime, que aconteceu em São José do Rio Preto.

A vítima foi encontrada morta no apartamento em que morava, com o corpo escondido em uma mala. Ele, Davi Izaque Martins Silva, 27 anos, que foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo, em setembro de 2023, por homicídio qualificado por motivo torpe, crueldade e recurso que dificultou a defesa da vítima, finalmente foi condenado.