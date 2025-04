URGENTE: Após desaparecimento, Sophia é achada com vida em SJC

Encontrada!

Após o drama do desaparecimento, a jovem Sophia Abreu da Rocha, de 21 anos, foi encontrada com vida em São José dos Campos na noite desta quarta-feira (23).

