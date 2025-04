Trabalhador morre eletrocutado ao mexer na rede elétrica

Ednaldo Germano da Silva, 42 anos, morador do Bairro Bom Pastor, em Lajeado, morreu na tarde desta terça-feira (22) após ser atingido por uma descarga elétrica enquanto trabalhava na rede de energia na localidade de Arroio do Ouro, em Estrela (RS).

Funcionário de uma concessionária do setor, ele atuava acompanhado de um colega quando ocorreu o acidente, que levou à sua morte ainda no local.