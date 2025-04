Ladrão 'porcalhão' furta escola e deixa rastro de fezes

Um suspeito não identificado invadiu a Escola Estadual Aracy Eudociak, no Bairro Tijuca, em Campo Grande (MS), na madrugada desta segunda-feira (21), e cometeu uma série de atos de vandalismo que chocaram a comunidade escolar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Além de furtar peças metálicas das mangueiras de incêndio, o criminoso defecou em um dos ambientes da unidade de ensino, deixando rastros de destruição e indignação.