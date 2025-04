Aos 21 anos, influencer morre vítima de câncer no intestino

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Diagnosticada em abril de 2024, Dominique usou suas redes sociais para conscientizar sobre a doença e documentar os desafios enfrentados.

Em sua última publicação no Instagram, no início do mesmo mês, ela revelou que o câncer avançava rapidamente, comprometendo seu fígado e limitando suas opções de tratamento. “Quero ser transparente: esta será minha atualização final. Tenho apenas alguns dias ou semanas de vida”, escreveu, destacando a icterícia como sinal do agravamento.

Emocionada, a jovem agradeceu o apoio da família, dos amigos e do marido, Sean, a quem chamou de “porto seguro”.