Pinda registra 329 casos de dengue e prefeitura intensifica ações

Os números se referem a diagnósticos positivos registrados até o dia 19 de abril. Em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 20.477 casos, os dados indicam uma redução expressiva. Em todo o ano de 2024, a cidade somou 23.538 confirmações da doença.

A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba divulgou, nesta quarta-feira (23), o novo Boletim da Dengue com dados atualizados sobre a situação da doença na cidade. De acordo com o levantamento, já são 329 casos confirmados de dengue em 2025. Até o momento, não há registro de óbitos.

Entre os bairros mais afetados neste ano estão Araretama, Liberdade, Vale das Acácias, Parque São Domingos, Azeredo, Jardim Regina, Moreira César, Crispim e Mombaça. Juntos, eles concentram 159 dos casos registrados, o que representa 48,33% do total.

O boletim também confirmou 5 casos de chikungunya, outra doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Para conter o avanço do mosquito, a Secretaria de Saúde tem reforçado as ações de combate em toda a cidade. Além do trabalho de limpeza urbana, agentes do Controle de Vetores realizam uma força-tarefa em diversos bairros, com visitas às residências e orientações à população sobre a importância de eliminar focos de água parada.