Apostador de São José fatura R$ 33 mil na Quina

Um apostador de São José dos Campos ganhou R$ 33.510,42 na noite desta quarta-feira (23), no concurso 6712 da Quina. Ele acertou quatro números, a segunda faixa principal de premiação.

No entanto, ninguém acertou os cinco números e o prêmio acumula em R$ 6,5 milhões para o concurso seguinte. Desta vez, os cinco números sorteados foram: 01 27 49 57 63.